Ieri gli apprendisti Ciceroni del nostro Gruppo Fai di Castelvetrano, hanno accompagnato 30 studenti e relativi insegnanti, provenienti da diversi paesi europei per un progetto Erasmus organizzato dall’Istituto Comprensivo “ Lombardo- Radice. Pappalardo” .

Partiti dalla Piazza Regina Margherita, i 12 Ciceroni, alunni del Liceo Classico “G. Pantaleo”, hanno visitato i monumenti più importanti della Città: La Chiesa di San Domenico, il Liceo classico, il Museo Civico, la Chiesa Madre, il Teatro Selinus, la Collegiata di San Pietro.

I partecipanti sono rimasti colpiti dalle competenze e dalla spigliatezza dei Ciceroni nella lingua inglese e dalla bellezza della nostra Città! Ringraziamo la dirigente Maria Rosa Barone, il Prof. Salluzzo, La Prof.essa Giancontieri per averci coinvolto in un Progetto che ha consentito ancora una volta ai nostri ragazzi di farsi apprezzare e a chi viene in visita, di conoscere il nostro patrimonio storico-artistico.

Graziella Zizzo Responsabile Gruppo FAI di Castelvetrano

