Giovedi 26 ottobre alunni, insegnanti, dirigente, genitori, nonni hanno sfilato insieme per il Corteo della Pace, con la finalità “I BAMBINI HANNO QUALCOSA DA DIRE AGLI ADULTI!” La Manifestazione, ideata dagli insegnanti della Scuola dell’Infanzia del Circolo, si inserisce nel percorso formativo di educazione alla Pace, alla Solidarietà e alla Fratellanza e nasce per chiedere l’immediato “cessate il fuoco”, dare voce ai bambini e aiutare gli adulti a mettere da parte orgoglio e interessi personali, perché la vittoria più grande è la PACE NEI CUORI DI TUTTI!

Da Piazza Matteotti, attraverso il Corso Vittorio Emanuele per giungere al Sistema delle Piazze, dove bambini e adulti si sono stretti in un grande girotondo ed hanno intonato canti di pace.

Un colpo d’occhio veder sfilare i piccoli alunni, futuri cittadini di domani, con le magliette colorate, agitando i palloncini, gridando a gran voce “PACE , PACE È CIÒ CHE CI PIACE , IO LA GUERRA NON LA VOGLIO PIÙ, FACCIAMO LA PACE E NON SE NE PARLA PIÙ”…. Questo il motto ripetuto all’unisono rivolto agli adulti che in questo momento storico stanno decidendo le sorti di piccoli e grandi.“Tutti parlano di Pace ma nessuno educa alla Pace. A questo mondo si educa per la competizione, e la competizione è l’inizio di ogni guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l’un l’altro solidarietà, quel giorno si starà educando per la Pace”: è questa la massima di Maria Montessori che ispira l’iniziativa.

La Scuola è naturalmente luogo di Pace, perché a Scuola si incontrano bambini e giovani con culture, religioni, pensieri diversi, che, vivendo quotidianamente insieme, imparano la difficile arte di vivere pacificamente, rispettando le reciproche diversità. Attraverso questa iniziativa, vogliamo sottolineare la mission della Scuola come luogo di educazione alla Pace e alla Convivenza, – dicono gli insegnanti.

L’intento della Camminata pacifica è di portare all’attenzione pubblica il ruolo centrale e determinante della Scuola nella difesa dei valori della Democrazia e della Costituzione. Azioni quotidiane, volte all’educazione alla civile convivenza, al ripudio della violenza, perché, ognuno nel proprio piccolo può fare qualcosa piantando piccoli semi di Pace che germoglieranno nel momento opportuno. Queste saranno le fondamenta per una vera educazione alla Pace che deve partire prima dagli adulti , dentro le nostre case, nelle scuole, perché i bambini imparano ciò che vivono. Questa iniziativa nasce dal bisogno di condividere, il desiderio e il bisogno di realizzare il sogno di un mondo migliore, fondato sui diritti, sulla Giustizia, sulla Pace. – sottolinea durante l’intervento conclusivo la Dirigente Maria Luisa Simanella-.

Ins. Angela Scirè

II Circolo Giuseppe Di Matteo

AUTORE. Comunicato Stampa