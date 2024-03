Non si può esprimere l’ emozione che si prova quando per il secondo anno consecutivo, viene premiato con una menzione di merito, un alunno dell’istituto CAT di Campobello per aver partecipato al premio letterario internazionale “ Selinunte, seconda edizione, indetto dalla Società Dante Alighieri, dall’Archeo Club e da Panta Rei. La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 25 Febbraio presso la chiesa di San Domenico, monumento di una indiscussa bellezza artistica oltre che architettonica.

Alla presenza della civica amministrazione di Castelvetrano e Campobello, che quest’anno ha dato il patrocinio, i relatori e il professore Rosario Atria, presidente della società Dante Alighieri, promotrice del concorso, hanno illustrato le personalità dei docenti e scrittori di Castelvetrano ai cui sono dedicate le sezioni del concorso: Gianni Diecidue, Paola Grassa, Rosario Di Bella; da quest’anno una sezione è dedicata agli archeologi Vincenzo e Sebastiano Tusa. Successivamente è avvenuta la premiazione distinta per categorie degli alunni della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado sezione Kouroi. L’alunno Vito Calandro è stato premiato per la sezione racconto, accompagnato dai docenti dell’istituto professore Leo Narciso e Professoressa Leggio Vincenza, tutti gli altri alunni hanno ricevuto l’attestato di partecipazione. Ringrazio il comitato organizzatore, il professore Atria che propone sempre iniziative lodevoli per stimolare la creatività degli alunni e la loro crescita culturale , valorizzando le eccellenze del nostro territorio. La bellissima serata testimonia che l’impegno, la professionalità la passione per la cultura sono in grado di far raggiungere ottimi risultati, indipendentemente dalla tipologia di scuola.

AUTORE. Redazione