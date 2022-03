ASCOLTA L'ARTICOLO

Premiati al concorso “Crea(t)tivi per l’ambiente” gli alunni della classe III B dell’Istituto Capuana-Pardo. Ecco i nomi dei vincitori : Chiara Ancona, Chiara Concadoro e Flavio Saladino. Il concorso è stato promosso dal Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” del Comune di Castelvetrano ed esteso agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Gli alunni sono stati invitati a presentare un testo poetico o in prosa sul tema “Crea(t)tivi per l’ambiente”.

Come immagini una scuola “sostenibile”? Cosa non ti piace dell’ambiente che ti circonda e che frequenti? E cosa cambieresti per un mondo più ecosostenibile?

Queste alcune delle tematiche su cui i ragazzi sono stati invitati a riflettere. La Commissione giudicatrice, composta dai docenti e studenti del Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” del Comune di Castelvetrano, ha valutato i testi proposti, tenendo conto dei seguenti criteri: aderenza al tema, creatività e originalità, correttezza sul piano morfo-sintattico e proprietà lessicale. Complimenti ai giovani vincitori guidati dalla loro insegnante, prof.ssa Laura Santangelo!

I.C. Capuana -Pardo Addetto stampa Tiziana Seidita

