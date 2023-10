Il 20 ottobre l’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” ha partecipato al progetto F.I.S.O. “Orienteering: la foresta verde”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Comitato Regionale CONI Sicilia e le A.S.D. affiliate alla F.I.S.O. L’Orienteering, che è una disciplina ludico-sportiva, è anche un’attività interdisciplinare che coinvolge gli allievi attraverso un percorso formativo, in un’operatività finalizzata alla realizzazione di un rinnovato rapporto Uomo-Natura-Territorio. Il 25^ campionato di Orienteering è stato articolato in un circuito di gare regionali svolte il 20/10/2023 ad Alcamo.

In questa tappa si è distinta l’alunna Cardinale Carol dell’I.C. “Capuana-Pardo”, ottenendo un tempo di 00:49:02’’ e piazzandosi, dunque, al primo posto per la categoria femminile. Per quella maschile, invece, gli allievi Cannova Vincenzo (con un tempo di 00:34:40), Gigante Francesco e Campo Marco si sono rispettivamente classificati al primo, secondo e quinto posto. L’orienteering è un modo per connettersi con la natura, sfidare se stessi e divertirsi utilizzando tutti i benefici di questa attività sportiva.

Queste le parole della prof.ssa Anna Vania Stallone, Dirigente dell’I.C. “Capuana Pardo” – “Mi congratulo per i primi posti in classifica che hanno conquistato i nostri allievi nella gara di orienteering. Il loro risultato è stato davvero straordinario e dimostra le grandi capacità atletiche e di orientamento che hanno raggiunto. Sono molto orgogliosa di loro e il successo conseguito, costituendo un esempio per tutti gli altri allievi, dimostra che con impegno e determinazione si possono raggiungere grandi risultati. Auguro loro di continuare a coltivare la passione per l’orienteering e di raggiungere sempre nuovi traguardi”. Gli insegnanti coinvolti sono stati Carlo Genova ed Eleonora Cammarata a cui va il ringraziamento dell’intera comunità scolastica.

Prof.ssa Beatrice Stallone

AUTORE. Comunicato Stampa