Gli alunni dell’Istituto “Capuana-Pardo” di Castelvetrano, Asia Catalano, Bartolomeo Ferracane, Alessio e Miriam Leone e Chiara Razza si sono distinti (conquistando il primo posto) alla finale regionale di danza sportiva dei campionati studenteschi, svoltasi al Palamangano di Palermo. I cinque allievi si sono così qualificati per la finale nazionale. A seguirli sono stati i docenti Carlo Genova e Marilena Ferlazzo: «I nostri allievi hanno dimostrato, nel corso dei lunghi pomeriggi di prove, quanto l’impegno e la costanza possano fare la differenza. E infatti, lo sport non è solo fonte di divertimento e svago, perché insegna i valori fondamentali per vivere bene insieme, i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, i principi fondanti di ogni società sana». Ora ai cinque allievi l’aspetta la sfida delle finale nazionale di danza sportiva.