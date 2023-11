Il 23 Novembre gli alunni delle classi quinte hanno celebrato la Giornata Internazionale dei Diritt dell’Infanzia e dell’Adolescenza mettendo in scena uno spettacolo Hippy in favore dell’UNICEF dal titolo: PACE, AMORE e FIORI.

Presenti la Dirigente Maria Luisa Simanella, la Presidente Fidapa e Assessore alla Pubblica Istruzione Giusy Cavarretta, i genitori degli alunni.

Dopo un minuto di silenzio e raccoglimento dedicato alla tragica morte di Giulia Cecchettin, gli alunni hanno regalato a tutti i presenti uno spettacolo indimenticabile, un connubio di arte, impegno sociale e musica, attingendo all’inestimabile repertorio dei Beatles. Un intreccio di messaggi di Pace, Solidarietà, Amicizia, Rispetto e Consapevolezza dei Diritti dei Bambini.

Attraverso varie perfomances hanno trasformato il palco in un luogo di riflessione e celebrazione, unendo le forze per sensibilizzare sulla necessità di garantire un futuro migliore per ogni bambino, soprattutto per quelli che in questo momento soffrono a causa della guerra e vedono negati i propri diritti.

Le voci armoniose dei bambini si sono fuse con coreografie coinvolgenti, poesie, drammatizzazioni, creando un’atmosfera magica che ha catturato il cuore di tutti.

Ogni nota è stata un inno alla speranza, ogni passo di danza un gesto di solidarietà per celebrare l’importanza dei diritti dei bambini e a sostegno delle iniziative dell’ Unicef.

La dott.ssa Giusy Cavarretta, nel complimentarsi con gli alunni per le grandi emozioni che hanno saputo trasmettere e con i docenti per l’eccelsa qualità del lavoro, ha affermato che attraverso la celebrazione di questa giornata la Scuola ha dimostrato che l’arte può essere un potente strumento per promuovere la consapevolezza sociale e la solidarietà, un inno alla pace e un impegno concreto verso un futuro in cui ogni bambino possa crescere in un mondo di amore, rispetto e opportunità.

Alla Scuola, da diversi anni,- ha dichiarato la Dirigente- è stato conferito dall’UNICEF il riconoscimento di “Scuola Amica dei Bambini e delle Bambine” che, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mira a dare piena attuazione al diritto all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi, una Scuola capace di realizzare i diritti dell’infanzia attraverso una progettazione partecipata di studentesse, studenti, dirigenti, docenti, personale scolastico, famiglie e comunità educante.

Un sistema organico di interventi al fine di dare alle bambine, ai bambini e agli adolescenti le giuste opportunità e di sviluppare le proprie potenzialità, una Scuola Amica è una Scuola che promuove ambienti educativi inclusivi e a misura di bambino.

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne, sono le armi più potenti”. (Malala Yousafzai).

Ins. Angela Scirè

