Con grande entusiasmo anche quest’anno gli alunni del 2° Circolo Didattico R. Settimo di Castelvetrano hanno partecipato al Concorso “UNA SARDINA IN MOSTRA”, finanziato nell’ambito del FEAMP 2014-2020, Misura 5.68, di cui la Scuola è Ente partner. Il Concorso, rivolto agli alunni di 9 e 10 anni, frequentanti le V classi delle Scuole Primarie di Castelvetrano e Comuni limitrofi, mira ad avvicinare i bambini sia alle tradizioni locali del territorio che alle peculiarità delle componenti che caratterizzano l’economia della città. Tre le tematiche in concorso:

1) La valorizzazione dell’aspetto storico e delle tradizioni legate alla sardina;

2) La valorizzazione degli aspetti legati all’importanza della Sardina come alimento, anche in rapporto con i canoni della dieta mediterranea;

3) La valorizzazione della figura del pescatore.

Vincitori, in base ai voti espressi da un’apposita Commissione Tecnica nominata dal Comitato dei Genitori di Castelvetrano e ai voti registrati con votazione on line sono stati gli alunni Miriam Cottonaro, Roberto Elia, Carola Leone. ROBERTO ELIA della classe 5A del Plesso Dante Alighieri si è aggiudicato il 1° POSTO nella sezione “La valorizzazione degli aspetti legati all'importanza della Sardina come alimento, anche in rapporto con i canoni della dieta mediterranea”;

CAROLA LEONE della classe 5E del Plesso Ruggero Settimo si è aggiudicata il 1° POSTO nella sezione

“Valorizzazione della figura del pescatore”;

MIRIAM COTTONARO della classe 5A del Plesso Dante Alighieri si è aggiudicata il 3° POSTO nella sezione “Valorizzazione dell’aspetto storico e delle tradizioni legate alla sardina di Selinunte” .

Agli altri alunni che con entusiasmo, impegno e dedizione hanno partecipato al Concorso, CHIARA DI PRIMA classe 5E, AIDA D’INCERTO SPINA classe 5D del Plesso Ruggero Settimo, e ANGELICA FARINA, MARIANO SANTANGELO, MARIA ERRANTE classe 5A Plesso Dante AlighierI, sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Un sentito ringraziamento alle Famiglie per la collaborazione sinergica con la Scuola.

