Stavolta il barcone è di legno, molto più grande di quelli spiaggiati nelle scorse settimane e di colore celeste. Da stanotte si trova sulla spiaggia fra le frazioni di Triscina e Tre Fontane questa imbarcazione senza motore, con molta probabilità utilizzata per uno sbarco fantasma. Nonostante le forti correnti di scirocco e il mare grosso la barca è arrivata sino all’arenile ed è stata abbandonata. Sbarco “fotocopia” rispetto a quelli delle settimane scorse tra Triscina e Tre Fontane? Con molta probabilità sì. Anche all’interno di questa barca si trovano indumenti, camere d’aria di pneumatici utilizzati pronti per essere utilizzati come salvagenti, effetti personali, scarpe. Dei migranti, invece, neanche l’ombra. E non è escluso che possano essere arrivati sino sulla spiaggia di Triscina e poi a piedi si sono dileguati.

AUTORE. Redazione