Proseguono le attività di screening Covid-19 dedicata agli studenti degli Istituti superiori, coordinata dall’Unità Operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale dell’Asp di Trapani. Questa mattina a Castelvetrano, 275 persone hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Assessorato regionale della Salute. Di questi, 5 sono risultati positivi al test. Ieri il totale dei positivi riscontrati a Castelvetrano è stato di 11 persone.

Oggi sarà l’ultimo giorno per aderire alla campagna che ricordiamo essere su base volontaria. Il servizio sarà attivo fino alle ore 18. Chi volesse effettuare il test deve raggiungere in auto la sede del Comitato CRI (Croce Rossa Italiana) in via Autonomia Siciliana a Castelvetrano (zona artigianale).

A supporto dei sanitari dell’unità speciale continuità assistenziale, i volontari della Croce Rossa e gli agenti della Polizia Municipale. Durante il percorso obbligato delle macchine si procederà al prelievo del campione mediante test rapido che, in caso di positività, verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.