Ci sono anche alcuni esponenti politici di Castelvetrano tra i destinatari delle lettere anonime che in queste settimane sono arrivate a Castelvetrano. Una nuova ondata di buste – stessa scrittura a stampatello e regolare affrancatura – sono state consegnate dai postini di Poste Italiane ad altrettante persone. Come già successo per le prime lettere che sono arrivate, anche quest’altre farebbero riferimento alla vita privata delle persone.

Nessun accenno all’impegno pubblico o all’incarico ricoperto in sodalizi e aziende. In alcuni casi – così come già anticipato da CastelvetranoSelinunte.it – è stata presentata regolare denuncia dai carabinieri.

Chi sarebbe questo misterioso personaggio che recupera gli indirizzi di residenza di ogni persona che vuole colpire? Che si vanta di conoscere aspetti della vita privata? Che compra numerosi francobolli per le spedizioni di numerose lettere a ignare persone?