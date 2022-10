Video Drone AGTW – Salina Grande (Trapani)

Dal primo bilancio dei danni dei recenti nubifragi che hanno messo in ginocchio tutta la provincia trapanese viene stimata una cifra intorno ai cinquanta milioni di euro. Quattro piogge torrenziali hanno colpito Trapani, la zona di Erice, il nuovo comune di Misiliscemi, e a sud di Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo. Comuni allagati in pochi minuti, smottamenti degli argini che hanno favorito l’esondazione di fiumi e torrenti, campagne trasformate in laghi con decine di case isolate, residenti intrappolati nelle loro case invase da acqua e fango, automobilisti salvati su strade diventate improvvisamente fiumi. Uno scenario mai visto a Trapani, almeno in queste dimensioni. E’ prevista per oggi la visita del capo della protezione civile regionale Salvo Cocina nella zona di Salinagrande, l’epicentro dell’ultima alluvione.

AUTORE. Redazione