Il 2° Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano sostiene le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione dei mesi scorsi. Presso l’auditorium della scuola si è tenuto il concerto di beneficenza col coro “DoReMì”, organizzato in collaborazione con l’associazione “Aifo”. L’intero ricavato del concerto è stato donato alla biblioteca Manfrediana di Faenza, il cui patrimonio librario è stato severamente colpito. In particolare la donazione servirà per la ricostruzione della sala dedicata alla sezione bambini e ragazzi che ha visto la perdita di tantissimi libri e degli arredi.