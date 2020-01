In occasione delle festività natalizie, gli alunni della classe III sez. D dell’Istituto Comprensivo Radice – Pappalardo, Scuola Amica UNICEF, sempre sensibili alle tematiche sociali e di convivenza civile, da un’idea dei proff. Francesca Leo, Giovannella De Simone, Piero Ancona sono stati guidati nella realizzazione di alcune cartoline postali che illustrano temi di Solidarietà – Legalità – Ambiente, la cui vendita è avvenuta durante il consueto concerto di Natale del corso ad indirizzo musicale presso la Chiesa di Santa Lucia, grazie alla cortese disponibilità del parroco Don Meli.

In occasione del XXX anniversario dalla firma della Convenzione ONU da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989, il ricavato di tale vendita è stato devoluto all’UNICEF che tutela i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’attività condotta dai docenti ed alunni ha mirato a sviluppare negli studenti il rispetto verso l’altro, il pensiero critico e il senso morale.

Il 9 Gennaio presso il plesso “V. Pappalardo”, alla presenza della Presidente provinciale UNICEF prof.ssa Mimma Gaglio, del delegato UNICEF di Castelvetrano dott. Antonio Barone e della Dirigente prof.ssa Maria Rosa Barone e di altri docenti che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, è stato consegnato un assegno di euro 370,00 per l’acquisto di due Kit scuola completi per favorire il diritto all’istruzione a 80 bambini e adolescenti dei Paesi e dei territori del mondo in cui opera l’UNICEF che sono stati colpiti da calamità naturali o in stato di guerra. Sia la Presidente provinciale UNICEF che la Dirigente dell’Istituto hanno espresso lodi per la fantasia, la maturità e l’estro creativo manifestati dagli alunni in tale occasione.