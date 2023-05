ASCOLTA L'ARTICOLO

Da pochi giorni è entrato in funzione l’Unità operativa di Emodinamica presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. L’Unità è inserita in quella di Cardiologia (Unità complessa) guidata dal dottor Salvatore Martino; l’equipe di medici (che arriva dall’ospedale di Trapani) è già intervenuta su alcuni pazienti che si sono sottoposti a intervento di cardiologia interventistica. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 23 maggio prossimo, alla presenza, tra gli altri, del Commissario dell’Asp Vincenzo Spera. L’Emodinamica presso il nosocomio di Castelvetrano (laboratorio per procedure elettive, nata come terza sala dell’Emodinamica di Trapani) è la seconda che nasce in provincia di Trapani: la prima si trova presso l’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani.

All’interno dell’ospedale castelvetranese l’Unità è nata in un’ala della struttura che era inutilizzata. Un anno addietro i tecnici dell’azienda che ha fornito l’attrezzatura hanno effettuato il sopralluogo presso l’ospedale, poi i lavori di allestimento per le sale che ora ospitano gli strumenti per l’Unità di Emodinamica.

AUTORE. Redazione