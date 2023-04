Presso l’Istituto tecnico “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano si è concluso il percorso contro il bullismo e il cyberbullismo condotto dai professionisti volontari dello sportello “Cotulevi”. L’associazione presieduta da Aurora Ranno ha firmato un protocollo d’intesa con l’Istituto scolastico. Il progetto ha coinvolto i circa 80 alunni delle classi prime dell’Istituto. Gli studenti sono stati impegnati in un ciclo di incontri durante i quali, partendo dal respiro e dalla consapevolezza del proprio corpo, si sono confrontati a parlare di emozioni di confini, di cause, conseguenze e responsabilità. Le tematiche in oggetto sono state affrontate con un approccio prevalentemente maieutico. Sono stati otto gli incontri per ogni classe, un percorso che si è svolto in più mesi.