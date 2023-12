Anche l’istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano ha aderito alla Giornata internazionale delle persone con disabilità e per l’occasione ha organizzato un’iniziativa al plesso “Pappalardo” per evidenziare il ruolo fondamentale dello sport nel contesto dei principi di inclusività e valorizzazione delle persone con disabilità. L’Istituto ha deciso di dedicare la giornata al tema dello sport coniugata a quello della disabilità. Protagonisti non solo gli alunni, ma anche figure di spicco nel mondo paralimpico. Ha preso parte all’iniziativa il consigliere federale della Fisdir Gaspare Majelli, gli atleti dell’Asd paralimpica “Mimì Rodolico” e Oscar Giacalone, presidente dell’Asd “Circolo Tennis Mazara”.