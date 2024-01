Si è concluso il “Natale solidale 2023” presso l’istituto “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano. Diverse le iniziative che si sono svolte: la “tombola solidale” (nei plessi “Lombardo-Radice” e “G.Verga”); nella Scuola dell’infanzia del plesso “Lombardo-Radice” si è celebrato il “Christmas Jumper Day”: gli studenti hanno indossato un maglione buffo a tema natalizio. Nella Scuola secondaria di I grado “V. Pappalardo” e “E. Medi” si è tenuta una “merenda solidale” ha consentito agli alunni di cimentarsi nella preparazione, vendita ed acquisto delle merende che sono state messe in bella mostra nelle tavolate preparate per l’occasione e pronte per l’assaggio. Tutti i proventi delle vendite saranno utilizzati quale fondo per l’acquisto di materiale didattico e quale contributo per la partecipazione alle visite guidate degli alunni della scuola appartenenti a famiglie in difficoltà. Il dirigente scolastico Rosa Maria Barone ha sottolineato l’importanza del momento storico in cui stiamo vivendo e l’importanza della scuola a favorire la partecipazione di tutti gli alunni alle attività didattico-educative.