ASCOLTA L'ARTICOLO

La Corte di Appello di Palermo ha revocato nei confronti dell’ex consigliere comunale di Castelvetrano Calogero Giambalvo la misura di prevenzione personale. Il Tribunale di Trapani, in prima istanza nel 2022, gli aveva applicato per 4 anni l’obbligo di soggiorno a Castelvetrano; ora la Corte d’Appello ha revocato quella misura. Contestualmente a quella personale, i giudici d’Appello hanno anche revocato il sequestro patrimoniale nei confronti dell’ex consigliere comunale (difeso dall’avvocato Enzo Salvo) e della moglie Ninfa Vincenzini (difesa dall’avvocato Monica Cuneo). Tra i beni sequestrati c’era anche la casa dove la coppia abita: il legale ha dimostrato che per l’acquisto dell’abitazione era stato contratto un mutuo. Tra i beni dissequestrati c’è anche un capannone, conti correnti e polizze assicurative.

AUTORE. Redazione