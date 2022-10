ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di fascia gialla per la giornata di domani per tutta la Sicilia. Per l’arco della giornata sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati localmente moderati. Venti localmente e temporaneamente forti dai quadranti meridionali sui versanti ionici; tendenti a localmente forti occidentali sulla Sicilia occidentale

In caso di maltempo, il Comune di Castelvetrano AVVISA la cittadinanza di evitare di sostare nei locali interrati e seminterrati e comunque posti al di sotto del livello stradale, di evitare, ove possibile, di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte e Zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio – prossimità Torrente Racamino.

INOLTRE SI INVITA LA CITTADINANZA A:

Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità

Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena

Non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo

Allontanarsi dalla località in caso si avvertano rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, tonfi) o in caso ci si accorga dell’apertura di lesioni nell’edificio

Allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati)

Nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico, se c’è

Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso)

Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli durante le mareggiate

Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione: possono esserci rischi residui e si intralcia l’operazione dei tecnici e dei soccorritori

AUTORE. Redazione