E’ inserita anche la somma di 200 mila euro per la messa in sicurezza della strada in contrada Belìce mare a Marinella di Selinunte, nel maxi emendamento del collegato alla Finanziaria, approvato ieri all’Assemblea regionale siciliana. A gestire la somma sarà il Genio civile di Trapani. A darne notizia è il deputato regionale di FdI Nicolò Catania. Nel maxi emendamenti sono stati previsti fondi straordinari per interventi a Pantelleria, Trapani, Castelvetrano e per i cittadini e aziende che hanno subìto danni dall’alluvione dello scorso autunno nel Trapanese.

A Pantelleria sono stati destinati 100 mila euro per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche delle discese a mare; al Comune di Trapani verranno assegnati 250 mila euro per riqualificazione e messa in sicurezza dei pozzi di contrada Bresciana. Per i cittadini e le aziende colpite dall’alluvione dell’autunno scorso nel Trapanese, sono stati destinati 5 milioni di euro. Per queste ultime somme, nel maxi emendamento è chiarito, altresì, che il dirigente generale della Protezione civile, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, individuerà criteri e modalità di erogazione delle somme.

«Siamo consapevole che questi fondi stanziati per i danni dell’alluvione non sono bastevoli ma c’è l’impegno del Governo e di Fratelli d’Italia a rimpinguarli nella prossima Finanziaria», ha detto l’onorevole Catania. Infine, nella programmazione dei fondi Poc è stato inserito il finanziamento per il completamento dei lavori del cinema Astro di Partanna. «Ancora una volta il voto dell’aula, con un impegno che ha visto maggioranza e minoranza insieme, ha dimostrato l’impegno anche per il territorio della provincia di Trapani e non solo. Nel maxi-emendamento sono stati inseriti, tra gli altri, anche i fondi per i forestali e altri ambiti d’interesse regionale», ha commentato l’onorevole Nicolò Catania.

