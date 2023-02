ASCOLTA L'ARTICOLO

L’allarme per un’eventuale onda anomala (tsunami) provocata dal terremoto in Turchia stamattina ha svegliato anche gli abitanti di Marinella di Selinunte. Sono stati gli agenti della Polizia Municipale, intorno alle ore 5, a girare con le pattuglie e le sirene spiegate per le vie della borgata e così invitare tutti a lasciare le proprie case. In alcuni casi c’è stato chi, accogliendo l’invito dei vigili, ha preso la macchina e si è diretto verso Partanna. Altri, invece, forte 2del fatto che già dalla tv avevano appreso la ripresa del traffico ferroviario in Calabria e in Sicilia orientale conseguenza del ridimensionamento dell’allarme, sono rimasti a casa. A disporre di avvertire la cittadinanza della borgata di Marinella di Selinunte è stato il sindaco Enzo Alfano. In via preventiva a Marinella di Selinunte sono state sospese, per la giornata odierna, le lezioni presso il plesso scolastico “San Giovanni Bosco”.

AUTORE. Redazione