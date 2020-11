Il 5 Novembre l’I.C. “L. Radice Pappalardo” ha aderito, all’interno del Progetto Erasmus “Nature loving kids”, alla giornata OUTDOOR CLASSROOM DAY, come tutte le altre scuole dei paesi partners: Ungheria, Lettonia, Turchia, Polonia, Romania e Italia. Per Outdoor Classroom si intende un movimento globale per celebrare il gioco e l’apprendimento dei bambini all’aperto, sia a casa che a scuola.

Tema di quest’anno è stato “Love the Outdoors!”. Infatti, le attività svolte hanno mirato a far capire come sia importante per i bambini trascorrere del tempo all’aria aperta, poiché questo comportamento influisce positivamente sulla loro salute e sul loro benessere.

Nello specifico, i bambini delle classi della scuola dell’infanzia dell’Istituto, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno trascorso la mattinata all’aperto e, attraverso attività ludiche e ricreative, hanno scoperto un nuovo modo di apprendere, curioso e divertente. Si è trattata di una bellissima esperienza che, in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, ha unito gioco e apprendimento, stimolando e educando i piccoli alunni al rispetto e all’amore per la natura.