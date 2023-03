Chi sono i bulli? E chi sono le vittime? Quali strumenti di prevenzione si possono mettere in campo per evitare dell’effetto valanga dell’offesa replicata un’infinità di volte tipico del mondo dei social? Sono stati gli interrogativi attorno ai quali si è sviluppato il dibattito sulla tematica “Cyberbullismo: il rischio della rete”, che ha avuto una sua tappa presso l’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano. La seconda conferenza si è svolta presso il Liceo Classico. All’Alberghiero ha relazionato Antonio Maria La Scala, presidente dell’associazione “Gens Nova” OdV, accompagnato dai responsabili regionale e provinciale del sodalizio, Franco Zerilli e Ignazio Profera. In rappresentanza del Comune di Castelvetrano c’era l’assessore Graziella Zizzo. L’avvocato La Scala ha portato la sua esperienza, di chi, con determinazione, coraggio, professionalità, esperienza e professionalità, ha vissuto in prima linea situazioni di violenze di genere su adolescenti, legate alla rete dei social del mondo globalizzato.