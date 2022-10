ASCOLTA L'ARTICOLO

Centinaia di segnalazioni arrivano da diverse zone di Castelvetrano che si trovano ancora allagate a causa dell’ennesimo temporale che ha interessato la zona. Dopo una tregua durante la notta, un nuovo acquazzone si è registrato questa mattina poco dopo le 5:00. Tra le strade più colpite: Via Campobello, Via Maria Rutello, Via Seggio, Via Caduti di Nassirya, Lottizzazione Saporito. Pubblichiamo alcuni video inviati dai nostri lettori tramite whatsapp al numero 3923002619.

AUTORE. Redazione