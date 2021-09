ASCOLTA L'ARTICOLO

Torna il memorial dedicato ad Antonio Di Dia, il giovane scomparso nel 2011 a causa di un incidente stradale. Nel maggio scorso, in occasione del decennale dalla sua scomparsa e fino al giorno del suo compleanno (6 giugno), gli amici lo hanno ricordato con una raccolta fondi online, grazie alla quale sono stati donati 933 € alla onlus “Figli nella Luce”, associazione formata da genitori che hanno perso prematuramente i propri figli, ma anche da quanti sono visitati dal lutto in genere, dalla malattia, dalla disabilità, dalla separazione, dalla perdita di lavoro, dalla violenza e da ogni forma di abuso, aiutandoli a vivere una fede più consapevole e matura. Sempre gli amici di Antonio, in collaborazione con l’associazione Anemos, lunedì 13 settembre organizzano un evento in ricordo dell’amico scomparso, il “Marsala Cocktail Day – Memorial Antonio Di Dia”. La manifestazione consiste in una gara tra bartender, la “Marsala Cocktail Competition”, in cui i partecipanti verranno giudicati da una giuria di esperti. I cocktail che proporranno dovranno contenere tra gli ingredienti il vino del main sponsor dell’evento, le Cantine Francesco Intorcia Heritage. Il primo classificato vincerà un voucher per partecipare ad uno dei corsi per professionisti della prestigiosa Bruno Vanzan Academy. Per iscriversi alla gara bisogna seguire questo link https://sites.google.com/view/marsalacocktailcompetion/compila-la-ricetta, compilare il form e inviare la ricetta. Dopo la gara ci sarà una degustazione offerta dalle Cantine Francesco Intorcia Heritage. Il ricavato sarà devoluto ancora una volta all’associazione “Figli nella Luce”. L’evento è patrocinato dal Comune di Marsala.