Si è appena concluso il Progetto “Operare scelte consapevoli – orientamento e riorientamento” realizzato dall’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” che ha visto oltre 100 allievi delle prime classi della Scuola Secondaria di I grado e i loro genitori impegnati in una attività di pedagogia del patrimonio e di valorizzazione del sito protostorico di Marcita in Castelvetrano. Guidati da un team di esperti archeologici e guide turistiche della Rotta dei Fenici, hanno svolto infatti incontri a scuola per conoscere meglio la Preistoria e i siti del nostro territorio. Caratteristiche, stili di vita, l’uomo e la donna preistorica sono stati raccontati ai ragazzi che hanno interagito con gli esperti, i genitori e gli insegnanti. Infine sabato un gioco per scoprire il sito di Marcita, nell’area del Demanio forestale che gran parte dei partecipanti non conosceva o non sapeva della esistenza di questo giacimento culturale di valore internazionale. Gli studenti, divisi in squadre hanno fatto una caccia al tesoro con orienteering, indizi e tessere di un puzzle da ricostruire sempre guidati dalle esperte Barbara Palermo e Chiara Caradonna, che hanno anche fatto delle domande sulle singole tombe e su quanto è stato rinvenuto.

La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa – dal 2005 ha adottato la metodologia della Pedagogia del Patrimonio che, attraverso la interpretazione comunicativa, consente ai partecipanti, in particolare agli studenti delle scuole, un approccio diretto al patrimonio inteso come attrattore di interesse, facilitando la raccolta dei messaggi che da questo vengono e che il cittadino del domani può imparare a interpretare e fare propri. Con l’occasione sono anche state distribuiti ad ognuno degli studenti copie della pubblicazione realizzata dal Ministero degli Affari Esteri – MAECI- in occasione del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio d’Europa su questa istituzione che presiede al tema della educazione e della cultura europea, anche attraverso gli Itinerari Culturali. Attraverso la mediazione di un personaggio per ragazzi, Geronimo Stilton, si descrivono obiettivi e caratteristiche del Consiglio d’Europa ai giovanissimi che saranno cittadini europei del domani. La Rotta dei Fenici ha così avviato le proprie attività di celebrazione del Ventennale dell’Itinerario (2003-2023) una delle più antiche (sesta in ordine di tempo) e apprezzate Cultural Routes del Programma del Consiglio d’Europa, cui aderiscono oltre 180 enti di cui oltre la metà istituzioni pubbliche locali in rappresentanza di territori di 16 Paesi euromediterranei di 3 Continenti, che ha sede principale a Castelvetrano. Altre attività sono in progetto per il centro storico e per Selinunte e Cave di Cusa.

AUTORE. Redazione