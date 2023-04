L’auditorium del 2° Circolo didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano ha ospitato la cerimonia di premiazione della finale di area dei Giochi matematici del Mediterraneo, organizzati dall’Associazione italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido”. I Giochi, giunti alla XIII edizione, registrano, di anno in anno, un numero sempre maggiore di studenti partecipanti. Gli alunni premiati sono risultati vincitori a seguito di una finale di area, svoltasi presso il Circolo didattico individuato come scuola Polo da anni. La prova ha coinvolto 356 alunni di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, provenienti dalle province di Trapani e di Agrigento.