Manca il personale qualificato e per il rilascio dei documenti di circolazione si accumulano ritardi. È quanto denuncia l’Unasca di Trapani a nome degli studi di consulenza automobilistica della provincia di Trapani. Questo succede presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Trapani. I ritardi denunciati dall’Unasca riguardano, in alcuni casi, due o tre mesi. «Gli uffici di consulenza non riescono a garantire un adeguato servizio ai clienti – spiegano dall’Unasca – e gli utenti non sono ottenere la documentazione di circolazione in tempi ragionevoli». Il problema della mancanza di personale alla Motorizzazione di Trapani, secondo l’Unasca, si registra anche presso anche gli Uffici di altre province. «Chiediamo alla Regione di risolvere il problema – dice Giuseppe Giacalone, segretario provinciale dell’Unasca – ma non con provvedimenti “tampone” ma definitivi».