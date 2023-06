ASCOLTA L'ARTICOLO

Conoscere la Costituzione attraverso il gioco. Anche quest’anno presso l’Istituto “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano si è svolto il concorso “Le Costituzionaliadi”, giunto alla IV edizione. Le classi partecipanti, con squadre composte da cinque alunni per classe, si sono confrontano in un concorso a quiz, a eliminazione diretta, tramite la piattaforma Kahoot. Nelle semifinali si sono incontrate le squadre della Primaria e della Secondaria per classi parallele e poi, presso l’aula magna dell’istituto, si è svolta la finale che ha visto salire sul podio le classi V sez.A del plesso “Lombardo-Radice”, I sez.G del plesso “Medi” e II sez.C del plesso “Pappalardo”.

Il dirigente scolastico Maria Rosa Barone ha espresso parole di apprezzamento agli allievi ma anche ai docenti Francesca Savaglio, Salvatore Ippolito, Rita Giambalvo e Francesca Centonze che hanno curato l’organizzazione dell’evento e il corretto svolgimento delle prove garantendone l’eccellente esito.

AUTORE. Redazione