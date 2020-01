Alla Corte di re Letturino, ultimo incontro del ciclo natalizio di laboratori di lettura! “Aveva le scarpe tutte rotte….”, il tema del pomeriggio di domenica 5 gennaio. Antagonista di Babbo Natale, vecchina con il naso ricurvo e gli abiti sdruciti, la Befana rappresenta una tradizione che si perde nella notte dei tempi, legata sia ad antichi riti pagani sia ad antiche feste romane.

Comunque sia, questa figura sfrecciante di notte su una scopa magica e spelacchiata a ridosso della luna vive, nell’immaginario di grandi e bambini, sospesi nella curiosità di cosa conterrà la vecchia calza appesa per l’occasione, se carbone o leccornie! Vecchie e nuove storie, nostalgiche filastrocche, un po’ fantasia e creatività per animare ancora il tempo da trascorrere insieme. Il popolo dei bambini è convocato ufficialmente per domenica 5 gennaio alle ore 17 presso la real stanza della pro Loco in pzza Umberto I.