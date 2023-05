ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è tenuto presso la Collegiata dei Ss. Pietro e Paolo a Castelvetrano il finissage della mostra d’arte “Dieci per tre”, allestita con opere realizzate dai dieci artisti selezionati dalla giuria presieduta da Tanino Bonifacio: Susanna Caracci, Pascal Catherine, Giuseppina Currò, Ignazio de Blasi, Nicolò Fiume, Daniela Lucentini, Gabriele Tobia Pulone, Salvatore Saladino, Aurelio Sarzana, Rosaria Scurti. Il finissage è avvenuto a conclusione dell’estemporanea “Un tuffo nell’arte – memorial Lia Calamia”, svoltasi nel settembre 2022. L’iniziativa è stata dal Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, dai Comuni di Castelvetrano, Partanna, Gibellina, Santa Ninfa, Campobello di Mazara e del GAG.

«Così come aveva intuito un secolo fa il caporale Ludwig Wittgenstein, pregare è pensare al senso profondo della vita. L’arte è uno dei modi più alti per pensare al senso profondo della vita. Allora sono questi i giorni della preghiera, in questo tempo di dolore diffuso, individuale e collettivo vissuto nelle trincee della vita quotidiana», ha detto Tanino Bonifacio. La serata si è conclusa con un brindisi offerto dalla Pro Loco Selinunte.

AUTORE. Redazione