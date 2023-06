ASCOLTA L'ARTICOLO

Da un lato i docenti e dall’altro gli allievi: in campo per sfidarsi a calcio e a pallavolo. Presso l’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano si sono disputati due partite finalizzate a una maggiore socializzazione tra i professori e gli alunni della scuola. Le attività sono inserite all’interno di un percorso scolastico che ha come obiettivo non solo diffondere una corretta cultura dello sport, ma, anche e soprattutto, a contrastare l’abbandono scolastico, facilitare l’inclusione dell’intera comunità scolastica, favorendo la partecipazione attiva di tutti gli alunni.

In quest’ottica, proprio durante questa settimana, gli studenti del plesso “Gennaro Pardo” sono impegnati in un campionato di calcio a 5 che si sta svolgendo per classi parallele. Tra le iniziative in programma, martedì 6 giugno si terrà la finale del progetto “Scuola attiva junior”: una delegazione degli alunni di tutte le classi dell’istituto si esibirà in una prova di Paintball, alla presenza dell’esperta Messina Valentina. Giovedì 8 giugno, invece, si disputerà il torneo di pallavolo S3.

AUTORE. Redazione