Le classi terze della Secondaria sono state, invece, protagoniste di una manifestazione svoltasi nell’aula magna del plesso Pardo. Tra gli ospiti Rosario Atria, Caterina Calia e Michele Tortorici del Commissario di pubblica sicurezza di Castelvetrano. Gli allievi hanno letto numerosi brani e cercato di rispondere a una domanda ancora oggi fondamentale: come tutto ciò sia stato possibile. Perché gli ebrei non sono fuggiti prima? Cosa facevano gli altri? Come mai in tanti non si sono mobilitati affinché tutto ciò non avvenisse? «Ricordare ciò che è avvenuto, per non dimenticare, è un dovere civico e un imperativo morale, per scongiurare che eventi del genere possano ripetersi, per non rimanere indifferenti di fronte al dolore di altri esseri umani», hanno ribadito i docenti.