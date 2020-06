La compagnia “Albastar” garantirà il volo giornaliero da Trapani-Birgi su Roma Fiumicino, con partenza alle 7 del mattino dallo scalo trapanese e rientro da Roma per Trapani, con partenza dalla Capitale alle 20,30. È questo l’annuncio che il Presidente dell’Airgest Spa, Salvatore Ombra, ha dato al termine del flash mob che si è tenuto questa mattina presso l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani. Qualche giorno addietro aveva detto addio a Trapani “Alitalia”, che doveva garantire i voli per Roma e Milano.

A Trapani sarà basato un aereo della compagnia. “Albastar”, con Boeing 737-800, garantirà, oltre il volo per Roma, anche quello per Cuneo e Milano Malpensa. «La compagnia, proprio quest’anno, festeggerà 10 anni di attività», ha detto Daniela Caruso, Presidente dell’Albastar, la compagnia spagnola con a capo una donna siciliana. Al flash mob stamattina hanno partecipato numerosi sindaci della provincia, rappresentanti di associazioni di categoria, albergatori, ristoratori. «Il parcheggio tornerà nuovamente pieno» ha detto fiducioso il Presidente Ombra. «Quello che stiamo facendo è per i nostri figli», ha detto Fabio Di Bono, operatore turistico trapanese. Al termine della manifestazione, ogni partecipante ha lanciato in aria un piccolo aereo di carta.