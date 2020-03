“Otto persone in quarantena obbligatoria in attesa del tampone ed un caso positivo a Castelvetrano attualmente presso il proprio domicilio” Lo ha dichiarato il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano in un video appello alla cittadinanza.

“135 persone sono invece in quarantena volontaria perché provenienti dalla zone del nord Italia” ha aggiunto il primo cittadino prima di annunciare le misure in supporto alle famiglie in serie difficoltà economiche legate al periodo di emergenza. Segue il video diramato dal sindaco.