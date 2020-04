Dopo un pensiero a tutte le persone autistiche e alle loro famiglie (oggi è la giornata Mondiale Autismo), il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha annunciato alla cittadinanza che non sono stati registrati nuovi casi Covid-19 nella comunità: “Questo ci deve rallegrare da una parte – ha precisato il primo cittadino – ma dobbiamo continuare a rimanere a casa e rispettare le restrizioni imposte sia dal Governo Nazionale che quello Regionale”.

Durante il video annuncio di oggi, Alfano ha intimato a cessare immediatamente chi esercita attività in maniera abusiva anche in questo periodo di grande emergenza. Il sindaco ha annunciato maggiori controlli contro parrucchieri ed estetisti che svolgono attività in nero presso le loro abitazioni o presso quelle di clienti.