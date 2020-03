Il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, durante l’ultimo video pubblicato oggi attraverso i social avvisa la cittadinanza che non ci sono nuovi casi positivi di Covid-19 in città.

Per quanto riguarda, invece, le situazioni di indigenza, il primo cittadino ha ribadito nel video messaggio le azioni intraprese dall’amministrazione e ha spiegato in che modo poter richiedere tali sussidi, ovvero attraverso gli indirizzi e i numeri di telefono preposti. In questo modo potranno essere attivate le procedure per la distribuzione dei buoni spesa annunciati dal Governo.

“Chieda chi veramente ne ha di bisogno.”