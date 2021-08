ASCOLTA L'ARTICOLO



“Da domani, martedì 24 agosto, entrano in vigore le misure più restrittive per i comuni che non hanno raggiunto il 60% dei vaccinati. Castelvetrano e’ tra questi, quindi : -Obbligo della mascherina in tutti i luoghi al chiuso ed all’aperto dove sono presenti più soggetti, anche in strada; -Divieto di assembramento nelle aree pubbliche; -Obbligo di tampone rinofaringeo per gli operatori ed i partecipanti nelle 48 ore antecedenti attività di banchetto ed eventi privati. Inoltre, se entro il settembre non si raggiungerà almeno il 70% dei vaccinati anche con prima dose , potrebbero individuarsi misure ancor più restrittive” com queste parole il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano ha ribadito l’importanza della vaccinazione anti-covid con un video rivolto alla cittadinanza.