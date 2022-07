Arriva la stretta del sindaco Enzo Alfano sulla movida nelle frazioni estive di Triscina e Marinella di Selinunte. Un’ordinanza a firma del primo cittadino regolamentare sia la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche che la musica nei locali. L’ordinanza arriva al termine di un percorso condiviso col Prefetto di Trapani che, in queste settimane, più volte ha chiamato a raccolta i sindaci della provincia per regolamentare tempi e disposizioni per la movida. Il Prefetto Filippina Cocuzza ha anche convocato il Comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica.