Come di consueto il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha reso pubblico un video nel quale informa la cittadinanza circa gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus.”Nessun caso di coronavirus al momento a Castelvetrano – ha chiarito il primo cittadino – Sono stati effettuati due tamponi per i quali siamo in attesa dell’esito. E’ importante avere la consapevolezza di quello che ci succede attorno. Vi invito ad astenervi dal mettere in giro tramite i social notizie false e tendenziose che creano allarmismi gravi”

“C’è l’imperativo categorico di rimanere a casa – ha concluso Alfano – Si esce soltanto per comprovate esigenze urgenti ed improcastinabili. Domani il mercato del contadino si terrà sotto la diretta sorveglianza della Polizia Municipale”