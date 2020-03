“Due nostri concittadini, risultati positivi al tampone Covid-19, si trovano adesso ricoverati presso l’ospedale di Marsala” Inizia con queste parole l’ultimo video appello del sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano in riferimento all’emergenza Coronavirus.

“Delle 135 persone in quarantena volontaria nel territorio comunale – ha precisato il primo cittadino – già da lunedì solamente 35 continueranno il periodo di isolamento” Ecco il VIDEO nel quale il sindaco annuncia anche le attività poste in essere dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Croce Rossa e di altre aziende locali per il sostegno delle famiglie più bisognose.