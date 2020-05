“Nei primi mesi del 2020 la raccolta differenziata a Castelvetrano ha superato abbondantemente il 50%” lo ha dichiarato sui social, il sindaco Enzo Alfano, commentando il report regionale sulla raccolta differenziata. Un netto miglioramento rispetto al 2019 quando Castelvetrano si assestava al 30%,

“Tutto ciò – ha precisato il primo cittadino – considerato che la nuova Ditta di raccolta rifiuti è attiva sul territorio da 7 mesi, di cui almeno tre sono stati sotto emergenza Corona Virus. Quindi in questo periodo la massima attenzione è stata data ai rifiuti sanitari a rischio infettivo per i quali il Comune di Castelvetrano ha erogato un servizio eccellente.

Considerando che il periodo di start-up riguarda tutti i primi dodici mesi di contratto, vista la positiva collaborazione con l’appaltatore e che già oggi la percentuale di RD è oltre il 55% riteniamo che a fine start-up il 65% sarà raggiunto”

Il Sindaco è intervenuto anche in merito al Centro Comunale di Raccolta che era stato previsto in un’area, nel frattempo messa sotto vincolo dalla Protezione Civile. “Stiamo quindi valutando – ha aggiunto Alfano – aree alternative che possano essere adatte anche alle attività collaterali come il mercatino dell’usato. Nel frattempo la Ditta ha proposto l’attivazione di un CCR provvisorio che autorizzeremo quanto prima.

La distribuzione dei mastelli come dei contenitori per le utenze non domestiche è entrata nel vortice COVID-19. Stiamo riaggiornando i programmi ma ritengo che i mastelli saranno a Castelvetrano entro luglio, come inizialmente previsto. Alla distribuzione dei contenitori si aggiungerà la campagna di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza, che prevede anche il coinvolgimento delle scuole, degli alunni/studenti e degli insegnanti”