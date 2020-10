Il sindaco Enzo Alfano in un video divulgato nella notte di domenica, fa una sintesi della situazione contagi da Covid-19 a Castelvetrano. Al momento i casi sono 27 più due persone ricoverate presso strutture ospedaliere fuori dalla Provincia di Trapani.

“Invito i cittadini ad utilizzare la massima attenzione e cautela – ha dichiarato il primo cittadino – Ogni nostro comportamento può essere fondamentale per tutelare anche chi ci sta attorno. Confido nella vostra responsabilità per il periodo del 2 Novembre, in relazione alle entrate al cimitero”