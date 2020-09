E’ Aldo Tripoli il nuovo organizer del MeetUp M5S Castelvetrano-Selinunte. Tripoli è stato votato all’unanimità dei presenti all’assemblea e prende il posto di Giacomo Pellicani. «Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli attivisti per la fiducia accordatami. Sono consapevole della responsabilità del ruolo che ricopro e cercherò di onorarlo nel migliore dei modi», ha detto Tripoli. «Il Meetup appoggia pienamente l’operato della nostra amministrazione e lavorerà sodo nell’ambito dell’attivismo politico, organizzando progetti, convegni e attività che riescano a coinvolgere il cittadino come parte attiva e fondamentale di un territorio da difendere e curare», ha concluso Tripoli.