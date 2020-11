Un grosso ramo di uno degli alberi che si trova davanti la stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte, mercoledì sera si è spezzato. Fortunatamente, nel momento in cui il grosso ramo è finito a terra, non passava nessuno e, quindi, si è evitato il peggio. Nella zona, infatti, nelle ore serali alcuni residenti portano a passeggio il cane, transitando proprio a fianco l’albero. «Da tempo abbiamo segnalato al Comune la necessità di potare gli alberi, ma non abbiamo avuto riscontro», ha detto Anselmo Leonardo Maggio.