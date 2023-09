ASCOLTA L'ARTICOLO

Su richiesta della Polizia Municipale di Castelvetrano, oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un grande albero presente all’interno del Parco delle Rimembranze. L’intervento è iniziato questo pomeriggio e ha interessato alcuni rami che risultavano molto pericolosi. In attesa del completamento delle operazioni, la presenza dei rami lungo la Via V.Veneto è segnalata da transenne e nastro di segnalazione. Si è trattato quindi di un intervento preventivo per evitare incidenti. Seguiranno altre operazioni simili per altri alberi presenti all’interno della villa comunale

AUTORE. Redazione