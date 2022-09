ASCOLTA L'ARTICOLO

All’interno del cimitero comunale di Castelvetrano ci sono alberi pericolanti, soprattutto nelle giornate di forte vento, che necessitano di essere tagliati. Ecco perché il Comune ha predisposto un piano di intervento che avverrà col noleggio di una piattaforma aerea dell’azienda “Monaco” di Mazara del Vallo. Il taglio avverrà per gli alberi che superano i 12 metri di altezza, in modo tale da metterli in sicurezza. Già a giugno scorso il sindaco Enzo Alfano aveva espresso la volontà nei confronti degli Uffici di intervenire per una pulizia straordinaria del cimitero. Da qui la verifica dello stato dei luoghi e l’intervento urgente di tagliare gli alberi pericolanti.

Redazione