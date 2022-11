Perché avere cura dell’ambiente e quale è l’importanza degli alberi. Su questi temi il Presidente del Lions Club Castelvetrano Antonino Scaduto ha incontrato gli alunni della scuola “Enrico Medi” di Castelvetrano, nella Giornata mondiale dell’albero. All’incontro ha partecipato la dirigente scolastica Maria Rosa Barone. Due i momenti dell’incontro: il primo in aula magna dove ai ragazzi è stato spiegato come avere cura dell’ambiente e della natura; il secondo, invece, nel giardino dell’istituto, dove sono stati piantati alcuni alberi. Gli studenti hanno apposto sugli alberi una targhetta in segno di adozione: così gli studenti, prendendosi cura di quegli alberi, diventano custodi “simbolo” dell’ambiente e della natura.