In tempo di Coronavirus anche gli “Open day” degli istituti scolastici sono stati “rivoluzionati”. E in questi giorni in cui stiamo vivendo sotto rigide regole anche negli spostamenti tra un Comune e l’altro, l’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano si è organizzato per fornire supporto e consulenza anche telefonica per chi non potrà raggiungere l’Istituto dai paesi vicini. Tutti i giorni (dal lunedì al venerdì), dalle 8:00 alle 18:00, è attivo il supporto telefonico per ricevere assistenza a tutte le procedure di iscrizione e per prenotare i libri di testo che saranno garantiti in comodato d’uso gratuito a tutti gli studenti che si iscriveranno alla prima classe per l’anno scolastico 2021/22. I numeri a disposizioni sono: 0924932211, 3919129064, 3471524843.

Per conoscere meglio l’Istituto Alberghiero e le sue attività si potrà anche cliccare sul sito web scopri.ipseoatitone.edu.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3919129064 e prenotare una visita. L’Istituto Alberghiero è anche presente sui social (facebook e instagram).